"Вишенка на торте". В Нарва-Йыэсуу береговой променад уйдет далеко в море!

"Мол будет венчаться круглой обзорной площадкой, откуда будет открываться захватывающий вид на море, залив, устье реки Нарвы. Естественно, площадка будет иметь ограждение, а весь мол — вечернее освещение, — уточняет мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин. — Длина мола составит 400 метров, ширина около 5,5 метра. В данное время идет проектирование, и к октябрю нынешнего года проект будет готов"

Расширение функций речного мола удорожает его проект и строительство. "Понадобится не 1,8 млн, о которых мы говорили ранее, а поболее, — говорит градоначальник. — Мол на сегодняшний день является приоритетным проектом как в программе развития Нарва-Йыэсуу, так и Ида-Вирумаа. Правительство хорошо осведомлено о необходимости его восстановления, и в период фондовых денег 2021-2027 годов мы планируем ходатайствовать о субсидии из всех возможных источников".

По словам специалиста по развитию Союза самоуправлений Ида-Вирумаа Харди Мурула, есть вероятность на 80 процентов, что данная субсидия найдёт поддержку в новый инвестиционный период.

Как ранее писало издание, финансы на восстановление речного мола в Нарва-Йыэсуу, который призван снизить опасность высоких волн в устье реки, предотвратить обмеление устья и защитить береговую линию, заложены в государственном бюджете. Выполнить столь большие и сложные работы по реконструкции волнореза самому городу не под силу.

В 2019 году город получил 200 тысяч евро на исследовательские работы и очистку входа в реку Нарву со стороны Балтийского моря, а также на разработку рабочего проекта по реконструкции волнореза. В данное время как раз идет проектирование.

В 2016 году, когда составлялся первый предпроект реконструкции мола, напоминает Ильин, речь шла о моле как об исключительно техническом сооружении. Теперь же есть идея превратить мол в объект публичного пространства, более того — объединить в одно целое два проекта — реконструкцию мола и продолжение пляжного променада (деревянный настил, который идет вдоль песчаных дюн, был построен в 2014 году).

"Протяженность уже существующего пляжного променада мы хотим увеличить приблизительно на один километр. Он будет идти от улицы Мере вдоль песчаного пляжа до улицы Вайкне и оттуда перейдёт в дорожку, которая будет пролегать прямо по песку до самого речного мола, — объясняет мэр. — Вдоль променада планируется оборудовать несколько зон отдыха, сделать удобные выходы к морю. По предварительным расчетам, новый отрезок променада может обойтись приблизительно в 1 млн евро. Но, подчеркиваю, стоимость строительства пока неизвестна. И речь пока идет только о проектировании".