Viru Prospekt: Нарвитянин считает, что врачи допустили ошибки, едва не стоившие ему жизни, и скрыли их. У врачей другое мнение

Пациент: как было на самом деле



Игорь Щербаков, которому в январе 2019 года в Нарвской больнице провели операцию по удалению желчного камня, рассказал Viru Prospekt, что после этого пережил самые страшные дни в своей жизни. Пациент написал заявление в экспертную комиссию по качеству медицинских услуг при Министерстве социальных дел, однако комиссия признала все действия врачей правильными.

Игорь Щербаков:

— Я попросил предоставить мне документы, на основании которых было вынесено такое решение. Понимаю, что ознакомившись с сочинениями докторов на тему ”Как должно быть в медицинском учреждении”, другого вывода комиссия сделать не могла. А сейчас я расскажу о том, что было написано в пояснениях и как было на самом деле в хирургическом отделении Нарвской больницы.

”28.01.2019 г. после совместного осмотра с заведующим хирургической клиникой В. Нуждиным, др. А. Шишковым и лечащим врачом И. Нечипором было решено провести РХПГ (операцию по удалению камня — ред.), что было и сделано” — поясняют врачи. Нестыковка: я узнал о дате операции ещё до осмотра, которого не было. Докторов В. Нуждина и лечащего врача И. Нечипора я не видел

28.01.2019 г. Лечащего врача И. Нечипора я вовсе не видел за все время пребывания в Нарвской больнице. Наверное,он работает дистанционно по какой-то новой методике. 28.01.2019 г. я сам дошёл до операционной, чувствовал себя очень хорошо. После процедуры я очнулся в палате с болью в верхней части живота, мне было не встать. В этот же день в палату зашел доктор А. Шишков. Он видел моё состояние, но заверил, что всё прошло хорошо, только пришлось немного увеличить проход к желчному каналу путем разреза. Но почему меня не осмотрели? Пальпация сразу указала бы на перфорацию двенадцатиперстной кишки. Не кормили, принесли утку, так как я не мог встать. Я предполагаю, что хирург — эндоскопист А. Шишков знал о проколе и скрыл свою ошибку.

На следующий день с утра 29.01.2019 г. мне стало совсем плохо, боль распространилась на весь правый бок живота, я ощущал свою двенадцатиперстную кишку болезненным грузом. Обхода, а, тем более, осмотра не было весь день. А вот как в пояснительной: ”На следующий день у больного усилилась боль в верхних отделах живота, что было расценено как панкреатит после процедуры ( подтверждено анализами ) и назначено соответствующее лечение”. Как видно из пояснительной, осмотр, диагностика и назначенное лечение опять проводилось по новой методике дистанционно.