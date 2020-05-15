Viru Prospekt: Нарвитянин считает, что врачи допустили ошибки, едва не стоившие ему жизни, и скрыли их. У врачей другое мнение

Наше издание поинтересовалось, на какой стадии сейчас находится новый законопроект.
Анна Тислер:
— На данный момент обсуждается, откуда будут выплачивать компенсации — из бюджета Больничной кассы или государства.Этот вопрос решает рабочая группа по финансированию системы страхования пациентов, в которую входят министр финансов Мартин Хельме, министр экономики Таави Аас, министр юстиции Райво Аег и министр социальных дел Танель Кийк.
Согласно планам, максимальная сумма страхового возмещения для пациента будет составлять 100 000 евро. Максимальный лимит морального вреда составит 30 000 евро. Последнее включает, например, внезапную потерю близкого человека.
Присоединение к системе будет обязательным для всех медицинских учреждений Эстонии — от стоматологических кабинетов до больниц. Пострадавшему будут выплачивать компенсацию так быстро, насколько это возможно. Сумма компенсации будет зависеть от степени тяжести врачебной ошибки. Страхование пациентов будут осуществлять частный и государственный фонды, в которые сможет легко обратиться любой человек.
ViruProspekt поинтересовалось, на какой стадии сейчас находится новый законопроект.
Анна Тислер:
— На данный момент обсуждается, откуда будут выплачивать компенсации — из бюджета Больничной кассы или государства.Этот вопрос решает рабочая группа по финансированию системы страхования пациентов, в которую входят министр финансов Мартин Хельме, министр экономики Таави Аас, министр юстиции Райво Аег и министр социальных дел Танель Кийк. Согласно планам, максимальная сумма страхового возмещения для пациента будет составлять 100 000 евро.
Максимальный лимит морального вреда составит 30 000 евро. Последнее включает, например, внезапную потерю близкого человека. Присоединение к системе будет обязательным для всех медицинских учреждений Эстонии — от стоматологических кабинетов до больниц. Пострадавшему будут выплачивать компенсацию так быстро, насколько это возможно. Сумма компенсации будет зависеть от степени тяжести врачебной ошибки.
Страхование пациентов будут осуществлять частный и государственный фонды, в которые сможет легко обратиться любой человек.
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