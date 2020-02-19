ВИДЕОРЕПОРТАЖ | "Показывают голую грудь!" Жители Кохтла-Ярве возмущены: в заброшенном доме молодежь устраивает оргии, а власть бездействует

Приехавших из Таллинна журналистов удивило, что в городе многие дома (и даже заборы) покрашены только частично. Например, в жилых домах это нередко лишь первый этаж.
В Кохтла-Ярве по адресу Вахтра, 23 внимание столичных гостей привлек заброшенный дом. Окрестные жители эмоционально поведали о проблемах, связанных с этим полуразрушенным строением. ”Там постоянно собирается молодежь. Проникают в дом, несмотря на то, что все входы заколочены. А самое возмутительное, что молодые девушки часто из окон показывают обнаженные части тела, иногда даже интимные”, — возмущается немолодая семейная пара. ”А мне нравится!”, — отвечает им сосед, пожилой мужчина. ”Когда еще на старости лет такое увидишь?” — улыбается мужчина и предлагает переселить в этот дом Валерия Корба.
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