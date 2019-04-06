ВИДЕОПРОС: Кого нарвитяне хотят видеть мэром Нарвы, и не хотят ли они сами участвовать в выборах градоначальника?

С максимальной степенью вероятности мэром станет Алексей Евграфов, чью кандидатуру предложила правящая фракция Kodulinn Narva. И дело не столько в том, что другого кандидата на это место пока нет (оппозиция, скорее всего, предложит альтернативу), сколько в том, что оппозиционеры составляют менее трети от всех членов горсобрания, а единство большинства вряд ли поколебал последний коррупционный скандал и арест "хозяина" Нарвы Алексея Воронова.

Согласны ли нарвитяне с тем, что мэром Нарвы должен быть Евграфов, и насколько их вообще устраивает ситуация, когда градоначальника выбирают депутаты, а не все горожане на общенарвском голосовании?

Об этом мы поговорили в субботу с жителями Нарвы. И далеко не у всех опрошенных есть предложения по кандидатуре мэра, и далеко не все хотели бы сами участвовать в выборах главы города.