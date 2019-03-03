03.03.2019, 22:02
ВИДЕООПРОС: Силламяэские избиратели рассуждают о причинах последнего места Ида-Вирумаа по явке. ”Выбираем из плохих наименее плохого”
В Ида-Вирумаа избирательная явка вновь оказалась самой низкой по стране. Причем установлен очередной рекорд пассивности избирателей Северо-Востока. Если четыре года назад на выборах в Рийгикогу проголосовало 55 процентов обладающих избирательным правом жителей Ида-Вирумаа, а в 2011 году свою волю выразили 55,4 процента избирателей, то на этот раз явка в уезде составила всего 48,2 процента.
Delfi поговорил сегодня с избирателями Силламяэ, только что воспользовавшимися своим правом, о том, почему их земляки столь пассивны и почему они сами предпочли не остаться дома, а дойти до избирательного участка.
Силламяэсцы предполагают, что многие жители уезда, имеющие право голосовать на выборах в парламент, им не пользуются из-за разочарования в политике и политиках, кому-то не позволяет это делать религия, кому-то лень, а кому-то просто все равно.
Председатель избирательной комиссии участка, расположенного в Силламяэской гимназии, Денис Ишкин сегодня в интервью Delfi сказал, что явка очень низкая, и причина не в том, что население плохо проинформировано — информации для избирателей было достаточно.