ВИДЕООПРОС: Силламяэские избиратели рассуждают о причинах последнего места Ида-Вирумаа по явке. ”Выбираем из плохих наименее плохого”

Delfi поговорил сегодня с избирателями Силламяэ, только что воспользовавшимися своим правом, о том, почему их земляки столь пассивны и почему они сами предпочли не остаться дома, а дойти до избирательного участка.

Силламяэсцы предполагают, что многие жители уезда, имеющие право голосовать на выборах в парламент, им не пользуются из-за разочарования в политике и политиках, кому-то не позволяет это делать религия, кому-то лень, а кому-то просто все равно.

Председатель избирательной комиссии участка, расположенного в Силламяэской гимназии, Денис Ишкин сегодня в интервью Delfi сказал, что явка очень низкая, и причина не в том, что население плохо проинформировано — информации для избирателей было достаточно.