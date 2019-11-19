Видеоопрос RusDelfi: Вы довольны нашим правительством?

В ответ на свой вопрос Алина услышала полярные мнения, которые должны заинтересовать людей с Томпеа. Если хотите услышать их и вы, то скорее смотрите видео!

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