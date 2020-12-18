ВИДЕООПРОС DELFI В НАРВЕ | Старшее поколение выступает за ужесточение ограничений, молодежь — против

Один из мужчин выражает убеждение, что сейчас необходимо соблюдать уже существующие ограничения. А если они не помогут, тогда надо подумать о новых шагах. Но так, чтобы народ не злился, а с пониманием относился к утверждаемым местными и республиканскими властями мерам.

А вот по словам дамы, участвовавшей в опросе, необходимо везде носить маски и использовать другие средства защиты — так меньше вероятность заразиться и других заразить. На нее лично введеный в Ида-Вирумаа локдаун не повлиял.

Еще один мужчина тоже поддерживает идею ужесточения мер. “Мы же не знаем, все больные или не все, — поясняет он. — И маски обязательно носить надо и развлекательные центры надо закрывать. Помните, была ситуация, когда в Нарве все было закрыто и у нас вообще коронавируса не было? Можно считать, что все было хорошо. Были открыты только продуктовые и строительные магазины. Это можно потерпеть”. На него тоже введение локдауна не повлияло. “Я пенсионер, занимаюсь домашними делами”, — поясняет он.

Еще одна из участниц выступает за ужесточение мер из-за того, что коронавирус уносит жизни людей. “У меня родственники умирали. Так что это дело нешуточное, лучше перебдеть, чем недобдеть”, — уверена женщина, на которую введение ограничительных мер не повлияло. “Я пенсионерка, в основном дома сижу”, — говорит она.

Один из мужчин был лаконичен: “Трудно сказать. А что они не жесткие что ли? По-моему, хватит уже”.

А вот нарвитяне помоложе против ужесточения. Одна из участниц поясняет: из-за принятых правительством ограничений нет работы: “Мы работаем здесь в KFC. Людей нет, работы нет”. Компания молодых людей поддерживает её: от ограничений нет никакого толку.

“Дома скучно сидеть. Выпить, сходить некуда”, — говорит один из парней. “Все эти меры, которые приняты, они абсолютно никак не влияют на распространение коронавируса. Люди как тусовались, так и тусуются”, — убежден другой. При этом, по их же словам, работу они не потеряли.

Носят ли посетители нарвского торгового центра Fama маски? Смотрите фотогалерею.