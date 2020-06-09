09.06.2020, 13:24
ВИДЕО | Жительница Нарвы "избила" ногой автомобиль — теперь ее ищет полиция(2)
Нарвское отделение полиции просит помощи в установлении личности девушки, изображенной на видео, которая связана с правонарушением — гуляя по улице, она ударила стоящий автомобиль ногой.
При какой температуре воздуха коронавирус не передается совсем
Умер заразившийся коронавирусом экс-министр правительства РФ
Мясников развеял миф о коронавирусе: "Полный бред"
Водитель, пострадавший в ДТП с Ефремовым, скончался в больнице