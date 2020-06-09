09.06.2020, 13:24
ВИДЕО | Жительница Нарвы "избила" ногой автомобиль — теперь ее ищет полиция(6)
Нарвское отделение полиции просит помощи в установлении личности девушки, изображенной на видео, которая связана с правонарушением — гуляя по улице, она ударила стоящий автомобиль ногой.
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