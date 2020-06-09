09.06.2020, 13:24

ВИДЕО | Жительница Нарвы "избила" ногой автомобиль — теперь ее ищет полиция

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ВИДЕО | Жительница Нарвы "избила" ногой автомобиль — теперь ее ищет полиция
Скриншот видео полиции

Нарвское отделение полиции просит помощи в установлении личности девушки, изображенной на видео, которая связана с правонарушением — гуляя по улице, она ударила стоящий автомобиль ногой.

Если кто-то опознает девушку, просим сообщить по телефону 35 76054 в рабочие дни с 8 до 17 часов или по э-почте tatjana.loginova@politsei.ee.

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