ВИДЕО | Вышел трейлер эстонского фильма "Райн", часть сцен которого отсняли в Силламяэ

"Райн" — психологическая драма о конфликте поколений, поисках себя, заботе, ненависти и любви. "В фильме мы показываем самых разных мужчин и рассматриваем, каково это — быть мужчиной с точки зрения разных поколений", — рассказал режиссер Янно Юргенс.

"К концу вечера мы должны понять, что быть мужчиной значит, что мы умеем и осмеливаемся показать то, что чувствуем. Можем честно смотреть друг другу в глаза, положить руку другу на плечо. Сказать, если хорошо. Прощать. Любить", — добавил Юргенс.

Съемки фильма шли с лета 2017 года в Силламяэ, Хаапсалу и таллиннских студиях.