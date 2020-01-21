ВИДЕО | Вышел трейлер эстонского фильма "Райн", часть сцен которого отсняли в Силламяэ
Новый эстонский художественный фильм Янно Юргенса "Райн" выйдет на экраны кинотеатров 20 марта, передает rus.err.ee.
Новый эстонский художественный фильм Янно Юргенса "Райн" выйдет на экраны кинотеатров 20 марта, передает rus.err.ee.
"Райн" — психологическая драма о конфликте поколений, поисках себя, заботе, ненависти и любви. "В фильме мы показываем самых разных мужчин и рассматриваем, каково это — быть мужчиной с точки зрения разных поколений", — рассказал режиссер Янно Юргенс.
"К концу вечера мы должны понять, что быть мужчиной значит, что мы умеем и осмеливаемся показать то, что чувствуем. Можем честно смотреть друг другу в глаза, положить руку другу на плечо. Сказать, если хорошо. Прощать. Любить", — добавил Юргенс.
Съемки фильма шли с лета 2017 года в Силламяэ, Хаапсалу и таллиннских студиях.
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