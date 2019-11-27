ВИДЕО | В Нарве сгорел Mercedes

Сегодня днем в Нарве на улице Вестервалли горел автомобиль Mercedes. Уже через несколько минут машина была потушена пожарными, пишут Seti.ee.
Сегодня днем в Нарве на улице Вестервалли горел автомобиль Mercedes. Уже через несколько минут машина была потушена пожарными, пишут Seti.ee.
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