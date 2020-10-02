ВИДЕО | В Нарве открыли учебно-жилой комплекс Академии МВД и Тартуского университета

Учебно-жилой комплекс площадью 9707 м2, расположенный на улице Пауля Кереса, 14, находится в ведении Академии МВД Эстонии и Тартуского университета. Нарвский учебный центр Академии МВД располагает жилыми помещениями и общими комнатами отдыха для курсантов академии и служащих Департамента полиции и погранохраны, учебными классами и тиром. Одну четвертую часть здания (2360 м2) будет использовать для размещения своих студентов Нарвский колледж Тартуского университета. Кроме того, в здании есть спортивный комплекс с бассейном, который в новом году планируется открыть для всех жителей города. Главной стилистической особенностью комплекса являются три деревянных жилых этажа, что делает его самым большим многоэтажным общественным деревянным зданием в Эстонии. Архитектурная концепция учебно-тренировочного комплекса принадлежит архитектурному бюро Kolm Pluss Üks, автором внутренней архитектуры комплекса является бюро T43, а ландшафт спроектирован компанией Perception Room OÜ. Все помещения общественного назначения сосредоточены на первом этаже, а жилые помещения располагаются выше уровня земли. Атриум, пересекающий все здание, на нижнем уровне разделен на учебную зону и зону отдыха. В конкурсе на идеальное художественное оформление эспланады перед зданием комплекса победила работа Оливера Соометса ”Otium reficit vires” (в переводе с латыни ”Работа восстанавливает силы”) — это гигантская подушка, напоминающая о важности восстанавливающего силы отдыха и умственного обновления, которое дает обучение в новых условиях.

Праздничное мероприятие под открытым небом началось с поднятия флагов под звуки государственного гимна Эстонской Республики. Герд Мюллер, председатель правления Nordecon AS, символически передал комплекс его владельцам со следующими словами: ”Строительство Нарвского учебного центра Академии МВД Эстонии и Тартуского университета стало прекрасным примером единых усилий всех заинтересованных сторон по достижению общей цели — созданию современного энергосберегающего здания, украшающего городское пространство. Для нас это стало динамичным продолжением нового главного здания академии, построенного компанией Nordecon в прошлом году к годовщине Эстонской Республики в Таллинне на Маарьямяги, — комплексу было присвоено почетное звание ”Бетонное строение 2019 года”. Нарвский учебный комплекс тоже выделяется своим архитектурным и конструктивным обликом. Это деревянно-бетонное здание, в котором сочетается целый ряд умных и интересных решений, позволяющих многофукционально использовать здание. Приятно осознавать, что Нарва получила достойное для своего городского облика современное дополнение”.