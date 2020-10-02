ВИДЕО | В Нарве открыли учебно-жилой комплекс Академии МВД и Тартуского университета(2)
В пятницу, 2 октября, состоялось открытие совместного учебно-жилого комплекса Академии МВД Эстонии и Нарвского колледжа Тартуского университета.
В пятницу, 2 октября, состоялось открытие совместного учебно-жилого комплекса Академии МВД Эстонии и Нарвского колледжа Тартуского университета.
Учебно-жилой комплекс площадью 9707 м2, расположенный на улице Пауля Кереса, 14, находится в ведении Академии МВД Эстонии и Тартуского университета. Нарвский учебный центр Академии МВД располагает жилыми помещениями и общими комнатами отдыха для курсантов академии и служащих Департамента полиции и погранохраны, учебными классами и тиром. Одну четвертую часть здания (2360 м2) будет использовать для размещения своих студентов Нарвский колледж Тартуского университета. Кроме того, в здании есть спортивный комплекс с бассейном, который в новом году планируется открыть для всех жителей города. Главной стилистической особенностью комплекса являются три деревянных жилых этажа, что делает его самым большим многоэтажным общественным деревянным зданием в Эстонии. Архитектурная концепция учебно-тренировочного комплекса принадлежит архитектурному бюро Kolm Pluss Üks, автором внутренней архитектуры комплекса является бюро T43, а ландшафт спроектирован компанией Perception Room OÜ. Все помещения общественного назначения сосредоточены на первом этаже, а жилые помещения располагаются выше уровня земли. Атриум, пересекающий все здание, на нижнем уровне разделен на учебную зону и зону отдыха. В конкурсе на идеальное художественное оформление эспланады перед зданием комплекса победила работа Оливера Соометса ”Otium reficit vires” (в переводе с латыни ”Работа восстанавливает силы”) — это гигантская подушка, напоминающая о важности восстанавливающего силы отдыха и умственного обновления, которое дает обучение в новых условиях.
Праздничное мероприятие под открытым небом началось с поднятия флагов под звуки государственного гимна Эстонской Республики. Герд Мюллер, председатель правления Nordecon AS, символически передал комплекс его владельцам со следующими словами: ”Строительство Нарвского учебного центра Академии МВД Эстонии и Тартуского университета стало прекрасным примером единых усилий всех заинтересованных сторон по достижению общей цели — созданию современного энергосберегающего здания, украшающего городское пространство. Для нас это стало динамичным продолжением нового главного здания академии, построенного компанией Nordecon в прошлом году к годовщине Эстонской Республики в Таллинне на Маарьямяги, — комплексу было присвоено почетное звание ”Бетонное строение 2019 года”. Нарвский учебный комплекс тоже выделяется своим архитектурным и конструктивным обликом. Это деревянно-бетонное здание, в котором сочетается целый ряд умных и интересных решений, позволяющих многофукционально использовать здание. Приятно осознавать, что Нарва получила достойное для своего городского облика современное дополнение”.
Здание приняли Марек Линк, ректор Академии МВД, и Тоомас Ассер, ректор Тартуского университета. Ректор академии Марек Линк отметил важность синергии между двумя колледжами: ”Для академии, а возможно, и для Тартуского университета особенно важно, чтобы единое современное учебное и бытовое пространство обеспечивало хорошие условия для создания и передачи новых знаний. Создавая базу для учебной практики в Нарве, мы поддерживаем наших студентов в приобретении практического опыта, который поможет им в будущем гораздо эффективнее выполнять свою работу. Одной из целей нашей деятельности является обеспечение безопасности в Нарве и во всем регионе Ида-Вирумаа”.
По словам ректора Тартуского университета Тоомаса Ассера, присутствие национального университета в Нарве абсолютно необходимо для развития региона, и именно поэтому развитие Нарвского колледжа уже 20 лет является одной из важных миссий Тартуского университета. ”Однако мы сами не смогли бы обеспечить такие условия для размещения студентов колледжа, которые были созданы в партнерстве с Министерством внутренних дел и Департаментом полиции и погранохраны. Я очень надеюсь, что после строительства общего комплекса мы также сможем продолжить содержательное сотрудничество и прочно утвердим понимание того, что именно образование находится в фокусе будущего региона Ида-Вирумаа”, — добавил Ассер.
Церемонию перерезания ленточки совместно провели министр внутренних дел Март Хельме, ректор Академии МВД Марек Линк, ректор Тартуского университета Тоомас Ассер и председатель правления Nordecon AS Герд Мюллер.
По словам министра внутренних дел Марта Хельме, открывающийся сегодня общий учебный комплекс Академии МВД и Тартуского университета является хорошим примером успешного сотрудничества. По словам Хельме, создание нарвской базы для учебной практики было правильным решением, так как это укрепит внутреннюю безопасность в регионе, привлечет новых людей, создаст новые рабочие места и будет способствовать развитию местных жизненных условий. ”Создание среды внутренней безопасности в Нарве показывает, насколько важным мы считаем участие региона Ида-Вирумаа и его вклад в формирование чувства защищенности у населения”, — заявил Хельме. Гостей также приветствовали представитель Департамента полиции и погранохраны Андрес Синимери, член парламента и бывший ректор Академии МВД Катри Райк и директор Нарвской Ваналиннаской государственной школы Татьяна Степанова. Торжественное мероприятие под открытым небом сопровождалось музыкальными интерлюдиями в исполнении оркестра Департамента полиции и погранохраны. Курсанты Академии МВД провели несколько групповых экскурсий по зданию для всех желающих.
Совместное здание Академии МВД Эстонии и Тартуского университета является хорошим примером сотрудничества между высшими учебными заведениями и различными ведомственными учреждениями Ида-Вируского уезда. Своей деятельностью в Нарве и в регионе Ида-Вирумаа в целом академия стремится внести свой вклад в то, чтобы внутренняя безопасность стала делом всего населения и могла поддерживаться лучшим ее пониманием, позитивными контактами, опытом и общественными мероприятиям. Наибольший объем практических занятий, которые проводит Академия МВД, приходится на Нарву и другие города Ида-Вируского уезда — базой для этих занятий и будет служить новый учебный комплекс. Именно в этом регионе курсанты Колледжа полиции и погранохраны проходят ознакомительную практику, практику охраны правопорядка и проведения пограничного контроля. Академия проводит подготовительные курсы по внутренней обороне в качестве факультативных занятий в 13 эстонских средних школах. В настоящее время подготовительрные курсы проводятся также в четырех нарвских гимназиях, а с октября они будут проходить в новом учебном центре.
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