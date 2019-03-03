ВИДЕО: В Нарве на выборах в Рийгикогу голосовать приходят и граждане России, их отправляют домой

Сегодня утром на крупнейшем нарвском избирательном участке в центре культуры Geneva в первый час голосования свою волю надеялись выразить две гражданке России, но избирательная комиссия объяснила им, почему их нет и не может быть в списке избирателей.

Одна из женщин сказала Delfi, что просто не могла оставаться безучастной в ситуации, когда обстановка очень тревожная, и думала, что проголосовать можно будет.

«Я не знала, я – россиянка и не знала, что нас – под зад коленом Думала, что неужели мы не имеем права? 40 лет живу в Нарве, дети, внуки, родились здесь, у всех российское гражданство. Просто, знаете, не уверены в завтрашнем дне, - сказала нарвитянка. – Вы понимаете сейчас такая напряженная обстановка. Всех людей к стенке ставят… Мол, Россия нам угрожает…»

«К сожалению, такое бывает на каждых выборах в Рийгикогу – некоторые граждане России приходят голосовать, хотя информации о том, кто имеет избирательное право, много, и уже более четверти века в этом плане все остается без изменений», - сказал глава Нарвской избирательной комиссии Антс Лийметс, отмечая, что подобные случаи - все-таки единичные.