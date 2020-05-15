ВИДЕО | В Нарва-Йыэсуу уничтожили авиабомбу времен Второй мировой войны. Саперы занимались ею более 11 часов

Вчера в Ида-Вирумаа в Нарва-Йыэсуу в деревне Пухкова в ходе землекопных работ обнаружилась бомба. На месте происшествия выяснилось, что это 250-килограммовая советская авиабомба времен Второй мировой войны, которая содержит 114 кг взрывчатого вещества ТНТ.
Авиабомбу уничтожили поздним вечером того же дня на полигоне в Сиргала. Разрешение инцидента в оперативной стадии длилось более 11 часов подряд. Для Восточно-Эстонской саперной группы это была технически чрезвычайно сложная операция.
Спасательный департамент напоминает, что если вы нашли взрывное устройство, то не трогайте его, потому что перемещение может его активировать. Сообщите о находке по телефону 112 и выполняйте полученные инструкции. Предупредите находящихся поблизости людей и не подпускайте никого к найденному предмету.
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