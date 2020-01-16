16.01.2020, 17:07

ВИДЕО : В Кохтла-Ярве пуля разбила стекло автобуса — кадры изнутри


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Читатель RusDelfi отправил в редакцию видео из автобуса, по которому сегодня стреляли. Инцидент произошел около 15.00 в Кохтла-Ярве на улице Калеви.

Как сообщила полиция, стреляли по окнам двух рейсовых автобусов. В одном автобусе находились пассажиры, во втором кроме водителя пассажиров не было. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.

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