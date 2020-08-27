ВИДЕО | В Ида-Вирумаа пьяный водитель пытался скрыться от мотополиции

После требования остановиться, водитель автомобиля попытался скрыться, и петляя по узким лесным дорогам, временами развивал скорость более 120 км/ч. После длившейся менее 10 минут погони водитель выбежал из машины и попытался скрыться в лесу, но был задержан. Помимо превышения скорости, у водителя было установлено алкогольное опьянение.

”В очередной раз сотрудниками Нарвского отделения полиции был задержан безответственный водитель, который посчитал возможным скрыться от справедливого наказания. До окончательного выяснения обстоятельств и при выборе тактики преследования полицейские учитывают, что причиной подобного безрассудства может являться что угодно, вплоть до совершения очень серьёзных уголовных преступлений. На данный момент известно, что в этот раз причиной такой попытки явилось дорожное нарушение”, — прокомментировал инцидент руководитель патрульной службы Нарвского отделения полиции Александр Урб.

Он добавил, что такое безответственное поведение только осложняет положение нарушителя и подвергает серьезной опасности окружающих. ”К тому же, оно не имеет смысла, потому что водителя всё равно задержат. Полиция очень серьёзно реагирует на подобные инциденты и водителю, попытавшемуся скрыться, не стоит надеяться на снисхождение при вынесении решения о наказании”, — сказал Урб.