21.11.2019, 15:11
ВИДЕО | "Украинцы очень любопытные, хотят учиться": Мэр Нарвы и специалист Кассы по безработице рассказывают про приезжих(3)
Мэр Нарвы Алексей Евграфов и руководитель ида-вирумааского бюро Кассы по безработице Аннике Теэлахк высказались по поводу рабочих из Украины в Нарве и регионе в целом. Смотрите видео!
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