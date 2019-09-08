ВИДЕО: Учительница Йыхвиской гимназии прошла в российское телешоу "Танцы"
Учительница физкультуры из Йыхвиской гимназии Наталья Шабарчина стала участником российского телевизионного шоу "Танцы", пишет rus.err.ee.
Учительница физкультуры из Йыхвиской гимназии Наталья Шабарчина стала участником российского телевизионного шоу "Танцы", пишет rus.err.ee.
На кастинге в Санкт-Петербурге Наталья Шабарчина, выступавшая под псевдонимом Mamacita, получила одобрение со стороны жюри, в которое входили хореографы Мигель, Егор Дружинин и Татьяна Денисова.
Шабарчина станцевала под песню российского электронного хип-хоп-дуэта Аигел "Татарин".
"Эмоции потрясающие! Колоссальный опыт, вообще заставил меня пойти мой молодой человек, сказал, что надо и все, я пошла. Атмосфера потрясающая, очень было интересно, как все изнутри, как организовано", — поделилась впечатлениями Шабарчина с порталом rus.err.ee.
"Конечно, да. Уровень организации — это все топ. Шла туда с мыслями набраться опыта, показать свое творчество, проверить себя, это был некий вызов. Ведь это шоу прежде всего, что также еще больше интереса прибавляет", — добавила Шабарчина.
Выступление Шабарчиной смотреть с 1:18:00 в этом видео:
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