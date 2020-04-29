29.04.2020, 07:20

ВИДЕО | Тренер "Нарва-Транс" проходит тест на коронавирус и снимает себя на телефон

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ВИДЕО | Тренер "Нарва-Транс" проходит тест на коронавирус и снимает себя на телефон
Фото: скрин из видео

Тренер футбольного клуба "Нарва-Транс" Олег Курочкин, как и другие участники чемпионата Эстонии по футболу, был обязан пройти тест на коронавирус. Прохождение теста он снял на камеру своего телефона.

Всё тестирование заняло не более двух минут. Видео процедуры футбольный специалист предоставил в распоряжение редакции RusDelfi.

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  • Важные телефонные номера:
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