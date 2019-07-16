ВИДЕО | Трагедия в Силламяэ: специалисты отвечают на вопросы

В начале разговора специалисты отметили, что за самоубийством всегда стоит психическое расстройство, а вот причины самого этого расстройства могут быть разными. Очень важный фактор — доступность помощи, и то, готов ли человек принимать эту помощь.

Также важно, что в отличие от взрослых, у детей чувство безысходности появляется быстрее и оно более обострено.

Если мысли о суициде уже имеются, то своими методами (семья, друзья) с этим уже не справиться и нужно обратиться к специалистам.

Если насилие происходит в классе или школе, то это касается всех, поэтому в решение проблемы должны быть вовлечены и ученики, и руководство школы, и родители.

Что касается конкретного случая, то комментировать его специалисты подробно не могут. Исторически сложилось, что людям трудно говорить о своем душевном здоровье и переживаниях. Особенно это касается мальчиков и мужчин, от которых традиционно ожидают большей сдержанности в проявлении эмоций. Кроме того, именно в Ида-Вирумаа ресурсов для разрешения подобных проблем недостаточно.

Резюмируя, Анна-Кайза Ойдермаа сказала, что разного рода проблемы возникают у детей и подростков очень часто, но если звучат мысли о суициде, то следует незамедлительно обратиться за помощью к специалистам (психиатр, клинический психолог) и ни в коем случае не списывать слова ребенка на то, что он просто пошутил.

Каждый ребенок (один или вместе с родителями) может обратиться за помощью: