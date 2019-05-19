ВИДЕО: Традиционная для Эстонии Ночь музеев впервые прошла и в Ивангородской крепости

”Наша крепость — уникальный памятник военно-оборонительного зодчества 15.-18-го веков,” рассказала директор Ивангородского музея Ирина Миронова. ”Эта история многих веков. Здесь развивались очень важные события, хотя мне не хочется отрывать эту крепость и от Нарвского замка. Это наш конёк — это соседство, этот ансамбль — Нарвский замок и Ивангородская крепость. Здесь наших гостей из Эстонии ждут удивительные вещи. Здесь уникальные ловушки — такие архитектурные приёмы, которых нет ни в одной другой крепости России. К нам они пришли из Италии. Здесь есть и тайные ходы, здесь колодцы и, конечно, посетителя ждут сюрпризы от новых экспозиции, которые мы не так давно открыли,” добавила директор Ивангородского музея Ирина Миронова.

Нарвский замок и Ивангородская крепость образуют уникальный архитектурный ансамбль. Во всей Европе нет других мест, где так близко находились бы такие мощные оборонные сооружения.

Крепость — не единственная достопримечательность Ивангорода. В городском музее находится уникальная коллекция работ художника Ивана Билибина, а в музее крепостей расположена выставка ”Военно-оборонительное зодчество Северо-Запада Руси”.

Жителям России посетить Ивангородскую крепость и другие достопримечательности города довольно сложно. Весь Ивангород находится в пограничной зоне и россияне могут попасть в этот город только имея загранпаспорт. Чтобы российские туристы смогли попасть в Ночь музеев в Ивангородскую крепость, была организована продажа билетов при въезде в город.