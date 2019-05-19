ВИДЕО: Традиционная для Эстонии Ночь музеев впервые прошла и в Ивангородской крепости(2)
Традиционная в нашей стране Ночь музеев в этом году впервые проводилась и прямо за границей Эстонии – в Ивангородской крепости России.
Традиционная в нашей стране Ночь музеев в этом году впервые проводилась и прямо за границей Эстонии – в Ивангородской крепости России.
Посетителям провели ночную экскурсию в крепости. Все посетители могли принимать участие в квесте, в котором участники смогли проявить свои интеллектуальные способности, выдержку и упорство, а интерактивная программа творческой мастерской ”Веха” дала посетителям музея возможность погружаться в эпоху средневековья. Любой желающий мог попробовать свои силы в стрельбе из лука, проявить сноровку и силу при владении мечом, примерить рыцарские доспехи и сделать фото на фоне старинной крепости. К доспехам, мечам и кольчугам особый интерес проявили дети.
В России темой Ночи музеев была наука. В Ивангородской крепости рассказали об обитателях реки Нарова. Эта река богата рыбой и рыба мечты принаровских рыбаков — это язь, красноперка, ерш, уклейка, густера и, конечно, нарвская минога. В рамках программы ”Государыня рыбка” посетители и познакомились с чешуйчатыми обитателями реки Наровы.
”Наша крепость — уникальный памятник военно-оборонительного зодчества 15.-18-го веков,” рассказала директор Ивангородского музея Ирина Миронова. ”Эта история многих веков. Здесь развивались очень важные события, хотя мне не хочется отрывать эту крепость и от Нарвского замка. Это наш конёк — это соседство, этот ансамбль — Нарвский замок и Ивангородская крепость. Здесь наших гостей из Эстонии ждут удивительные вещи. Здесь уникальные ловушки — такие архитектурные приёмы, которых нет ни в одной другой крепости России. К нам они пришли из Италии. Здесь есть и тайные ходы, здесь колодцы и, конечно, посетителя ждут сюрпризы от новых экспозиции, которые мы не так давно открыли,” добавила директор Ивангородского музея Ирина Миронова.
Нарвский замок и Ивангородская крепость образуют уникальный архитектурный ансамбль. Во всей Европе нет других мест, где так близко находились бы такие мощные оборонные сооружения.
Крепость — не единственная достопримечательность Ивангорода. В городском музее находится уникальная коллекция работ художника Ивана Билибина, а в музее крепостей расположена выставка ”Военно-оборонительное зодчество Северо-Запада Руси”.
Жителям России посетить Ивангородскую крепость и другие достопримечательности города довольно сложно. Весь Ивангород находится в пограничной зоне и россияне могут попасть в этот город только имея загранпаспорт. Чтобы российские туристы смогли попасть в Ночь музеев в Ивангородскую крепость, была организована продажа билетов при въезде в город.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.