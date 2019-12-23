23.12.2019, 21:46

ВИДЕО | Смотрите первую серию снятого в Ида-Вирумаа криминального сериала "Горящая земля"

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FilmFoto: Dmitri Fedotkin

В понедельник, 23 декабря, в эфир телеканала ETV+ вышла первая серия криминального сериала "Горящая земля", который повествует о деятельности в 90-е годы в Ида-Вирумаа преступной наркогруппировки. Cерии будут выходить в течение недели после короткого выпуска "Актуальной камеры" в 20:10.

В первой серии: в 1999 году возле Таллиннского аэропорта пропадает ехавшая автостопом девушка, ее останки через год находят в Ида-Вирумаа.

Действие сериала "Горящая земля", который снимался для эстонского государственного телевидения на русском языке, происходит в Ида-Вирумаа, и связано с преступной группировкой "Колхоз", возникшей в 1990 годы.

Смотрите первую серию!

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