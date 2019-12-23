ВИДЕО | Смотрите первую серию снятого в Ида-Вирумаа криминального сериала "Горящая земля"

В первой серии: в 1999 году возле Таллиннского аэропорта пропадает ехавшая автостопом девушка, ее останки через год находят в Ида-Вирумаа.

Действие сериала "Горящая земля", который снимался для эстонского государственного телевидения на русском языке, происходит в Ида-Вирумаа, и связано с преступной группировкой "Колхоз", возникшей в 1990 годы.

Смотрите первую серию!