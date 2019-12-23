ВИДЕО | Смотрите первую серию снятого в Ида-Вирумаа криминального сериала "Горящая земля"(5)
В понедельник, 23 декабря, в эфир телеканала ETV+ вышла первая серия криминального сериала "Горящая земля", который повествует о деятельности в 90-е годы в Ида-Вирумаа преступной наркогруппировки. Cерии будут выходить в течение недели после короткого выпуска "Актуальной камеры" в 20:10.
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