ВИДЕО: Смотрите, какой береговой променад построят в Силламяэ
Проектировщик силламяэского берегового променада "Selektor Projekt" обнародовал визуализированное решение берегового променада, пишет ”Северное побережье”.
Проектировщик силламяэского берегового променада "Selektor Projekt" обнародовал визуализированное решение берегового променада, пишет ”Северное побережье”.
Строительство берегового променада, идущего от центра Силламяэ до порта, обойдется предположительно в 3,3 миллиона евро, из этой суммы 2,3 миллиона поступят от Европейского союза.
Мэр Силламяэ Тынис Калберг весной прошлого года сказал, что строительные работы должны начаться в 2019 году и береговой променад должен быть готов к 30 ноября 2020 года.
В ходе строительства силламяэского берегового променада благоустроят береговую зону, где сейчас находится пустырь, и окрестности устья реки Сытке. Если Силламяэ построит когда-нибудь яхтенный порт, то, по оценке горуправления, променад позволит удобно связать порт с центром города.
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