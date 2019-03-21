ВИДЕО: Смотрите, какой береговой променад построят в Силламяэ

Строительство берегового променада, идущего от центра Силламяэ до порта, обойдется предположительно в 3,3 миллиона евро, из этой суммы 2,3 миллиона поступят от Европейского союза.

Мэр Силламяэ Тынис Калберг весной прошлого года сказал, что строительные работы должны начаться в 2019 году и береговой променад должен быть готов к 30 ноября 2020 года.

В ходе строительства силламяэского берегового променада благоустроят береговую зону, где сейчас находится пустырь, и окрестности устья реки Сытке. Если Силламяэ построит когда-нибудь яхтенный порт, то, по оценке горуправления, променад позволит удобно связать порт с центром города.