ВИДЕО | Ситуация с коронавирусом в Ида-Вирумаа крайне критическая, каждый день прибавляется очень много новых случаев заражения

По словам Сепп, ситуация в западной Эстонии сравнительно стабильная: там меньше случаев инфицирования, они в основном связаны с очагами и их легко отследить.

Зато самая сложная ситуация в Эстонии сейчас в Ида-Вирумаа. "Ситуация там крайне критическая, ежедневно прибавляется очень много новых случаев заражения. Заразиться та можно где угодно", — сказала Сепп.

Так как коронавирус распространяют и люди без симптомов болезни, то защитить себя очень сложно. Поэтому она советует жителям Ида-Вирумаа больше оставаться дома и избегать необязательных контактов.

В эстонии сейчас треть новых инфицированных не знают, где заразились. По словам Сепп, это могло произойти в местах с большим скоплением народа: например, в магазинах или общественном транспорте. Среди случаев, где известен источник заражения, коронавирус распространяется чаще всего в кругу семьи, на работе, в кружках по интересам, при занятии спортом или в дружеских компаниях.

На свежем воздухе риск заражения меньше, но Сепп все равно советует сохранять дистанцию с другими людьми.

По ее словам нельзя утверждать, что коронавирус не распространяется среди маленьких детей, но все же он распространяется меньше. С другой стороны, детей реже тестируют на коронавирус, поэтому информация может быть неточной.

Сепп отметила, что часто коронавирус распространяется в школах из кружков по интересам.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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