ВИДЕО | RusDelfi спрашивает, мэр Нарвы отвечает: Совет КаПо быть осторожнее в РФ адекватен? Пытались ли завербовать в РФ? Путин агрессор?

- В первую очередь мы должны создать ту среду, в которой хочется жить. Поэтому в последнее время очень много внимания уделяем как раз созданию инфраструктуры города, строим новый парк. Последний парк строился 65 лет назад. Реновируем другой парк, строим стадионы, детские площадки, полностью преображаем город и в этом контексте очень важно, на мой взгляд, воссоздание, насколько это возможно, Старого города Нарвы, который был жемчужиной. Он, к сожалению, был разрушен во время войны, в 1945 году. И у нас есть что показать, есть что восстановить. Понятное дело, это длительный процесс, огромные финансы, но, я предлагаю начать с восстановления дома Петра І, его реновации, на его базе можно сделать музей истории Нарвы. У нас огромное количество музеалов, которые хранятся и здесь, и в России, и в Эстонии, которые можно вернуть обратно. И, я считаю, надо возвращать. Это послужило бы началом реновации всего этого квартала, потому что, например, под полуметровым слоем земли у нас сохранились идеальные мостовые. Это выяснилось, когда делались раскопки в начале 90-х. Мы могли бы на базе этого создать школу археологии, куда бы привлекали также молодых ребят.

” С одной стороны у нас Россия, с другой Скандинавия, с третьей — вся Европа

- А что касается инвестиций, что ты намерен делать? Как будешь привлекать инвесторов?

- Не прямая задача города привлекать инвесторов, но мы должны способствовать, создавать им условия. У нас вокруг Нарвы замечательные технопарки, они предлагают великолепные условия. Приходи и строй. Все коммуникации есть: электричество, теплоузлы. Приходи, работай. Но в чем проблема? Об этом я говорил с премьер-министром, и с президентом, и с некоторыми министрами. Фирмы не из Эстонии, которые хотят инвестировать сюда деньги, сталкиваются с невозможностью открыть расчетный счет в банке, и банки не дают кредиты. Сейчас это очень сильно нам мешает. У города нет ресурсов и возможности повлиять на эту ситуацию. Это решается на уровне государства. Я знаю, что этим вопросом сейчас серьёзно обеспокоились. Почему это может сработать, если фирмы сюда инвестиции приведут? У нас большое количество людей в Нарве, которые сильны технически. Те же электростанции, которые так или иначе людей сокращают, шахтеры, то есть это люди с опытом, умеющие работать. И этих людей очень просто можно переобучить на другие технические специальности. С другой стороны, например, ко мне приезжали представители корейской фирмы, они хотят построить здесь завод корейской косметики. Женщины, думаю, знают, что корейская косметика считается одной из лучших. Чем интересно наше место? Исторически: с одной стороны Россия, Украина, Белоруссия — огромный пласт, с другой стороны Скандинавия, с третьей стороны — вся Европа. Помимо расположения, у нас не самая дорогая рабочая сила. Так что есть все предпосылки для инвестиций.

- До мэра ты был вице-мэром. И долго не хотел принимать этот пост.

- Да, я два раза отказывался до этого. В разный период времени. Считал, что был не готов, да и многое не удалось бы сделать, что я хочу. Третий раз пригласили как раз после выборов. Я подумал, что это новый период времени, новые люди пришли и вот с нуля можно попробовать. Поэтому я согласился.