ВИДЕО RusDelfi | Смотри грандиозный флэшмоб на KinoFF

Флэшмоб объединил в себе тематику различных кинематографических жанров, перед зрителями проносились спортсмены, стреляли друг в друга спецназовцы, танцевали в старинных костюмах пришельцы из XVII века - всего в мероприятии было задействовано 90 актеров. Чтобы увидеть, как это действительно было - смотрите видео.

Официальное открытие фестиваля состоится сегодня (в субботу) в 19.00. В программе фестиваля лауреат гран-при "Кинотавра" фильм "Бык" Бориса Акопова, комедия Анны Пармас с Анной Михалковой в главной роли "Давай, разведемся" и еще 8 кинолент. Главными площадками фестиваля станут Astri Apollo kino в Нарве (с 15 по 17 ноября) и Центр культуры Кохтла-Ярве (с 22 по 24 ноября). Купить билеты на фильмы можно ЗДЕСЬ.

Оценить фильмы фестиваля можно ЗДЕСЬ.