ВИДЕО | Правительство обсуждает, что делать с кружками по интересам в Ида-Вирумаа. Кийк за дополнительные ограничения

"Там в первую очередь в крупных городах — Нарва, Кохтла-Ярве, Силламяэ — явное широкое распространение вируса, как в различных образовательных учреждениях, трудовых коллективах, так и в социальной сфере, — сказал Кийк. — Мы направили дополнительные силы туда, чтобы обеспечить стационарное лечение пациентам с COVID-19 и нуждающимся в экстренном лечении. Нарвская больница в самом большом затруднении в свете этого".

"Мы продолжаем обсуждение, было бы ли в регионе Ида-Вирумаа разумно ввести, например, для кружков по интересам еще дополнительные ограничения, — сказал Кийк Delfi. — Лично я это поддерживаю".

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!