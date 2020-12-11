ВИДЕО | “Правительство не может сказать ничего конкретного”. Отели Ида-Вирумаа терпят многомиллионные убытки, впереди — сокращения сотен людей(11)
Отели и спа в Ида-Вирумаа терпят многомиллионные убытки в связи с решением правительства о локдауне.
Отели и спа в Ида-Вирумаа терпят многомиллионные убытки в связи с решением правительства о локдауне.
Управляющий Meresuu SPA & Hotel Игорь Баранов говорит, что введение дополнительных ограничений в регионе было ожидаемым. “Но мы не предполагали, что в этот список попадут отели и СПА”, — признает он.
По сути с 12 декабря ида-вируские отели должны выселить всех гостей и отправить весь персонал домой. “Наши расходы в месяц составляют сотни тысяч евро. И пока для нас это большой вопрос — как мы будем покрывать эти расходы начиная с 12-го числа”, — недоумевает Баранов.
По словам специалиста по маркетингу Noorus SPA Hotel Дарьи Бояровой, на предстоящие праздники было забронировано много номеров. “В данный момент, естественно, все эти номера нам пришлось аннулировать”, — говорит Боярова.
Сейчас самый актуальный вопрос для отелей — это выплата зарплат персоналу. “У нас работает порядка 100 человек. Как мы будем платить им, из каких доходов мы сможем заплатить им 10 января зарплату за декабрь?!” — задается вопросом управляющий Meresuu SPA & Hotel.
Представителям туристического бизнеса еще с весенней первой волны коронавируса пришлось оптимизировать бюджет — сокращать персонал и урезать расходы. “Конечно, лето было неплохим, — признает Баранов. — Но, опять же, с учетом того, что уже с сентября по ноябрь никакой поддержки не было. Хотя вы все знаете, в какой ситуации находится туристический сектор. Если наши доходы с 12 декабря будут составлять ноль, то мы не понимаем, откуда взять деньги, чтобы покрыть наши расходы. К тому же начинается зимний сезон. Расходы на отопление увеличиваются, на электроэнергию увеличиваются. Да, понятно, что воды будет меньше, но это, я думаю, что не сильно нас спасает”.
Представитель Noorus SPA Hotel констатирует, что им предстоит принять
ряд серьезных решений, которые могут привести к изменениям в работе отеля, и в конечном итоге к сокращениям. По самому черному сценарию под сокращение могут попасть несколько десятков сотрудников, в то время, как в отеле сейчас работают порядка 150 человек.
Баранов откровенно говорит, что обстановка в коллективе сейчас нервная. “Мы как работодатели не можем сказать ничего конкретного. А почему это происходит? Потому что правительство не может сказать ничего конкретного”, — говорит Баранов, добавляя, что Meresuu SPA Hotel в этом году терпит убытки на сотни тысяч евро.
В Noorus SPA Hotel заявляют о значительно больших потерях: “Этот год самый тяжелый год за всю нашу шестилетнюю историю, и мы говорим о миллионных убытках”.
Напомним, что 9 декабря, правительство обнародовало ряд ограничений, которые накладываются на Ида-Вирумаа. С 12 декабря на три недели в Ида-Вирумаа закрываются все увеселительные заведения и прекращается деятельность по организации досуга, а также все публичные мероприятия. Закрываются кинотеатры, театры, места проведения концертов, музеи и выставочные помещения, точки общепита, спортивные клубы, бассейны, СПА и предприятия, предлагающие услуги по размещению (гостиницы и т.п.). Ограничения действуют как в помещениях, так и вне их.
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