07.11.2020, 09:33

ВИДЕО | Полет над Нарвой: блогер поделился завораживающими кадрами


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ВИДЕО | Полет над Нарвой: блогер поделился завораживающими кадрами
screenshot youtube

А вы знаете, как и чем живет Нарва? Бывали ли в Нарвской замке? Нет? Тогда вам не стоит по этому поводу переживать, ведь блог Лены Левиной познакомит вас с городом лучше, чем экскурсовод! А начнем мы знакомство издалека — в коротком видео нам покажут Нарву с высоты птичьего полета.

Хотите посмотреть на Нарву с высоты? Тогда вы по адресу! В коротком видео: 4 минуты полета над Нарвой, прекрасные виды на город, водохранилище, Ивангород и реку Нарову.

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