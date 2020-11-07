ВИДЕО | Полет над Нарвой: блогер поделился завораживающими кадрами
А вы знаете, как и чем живет Нарва? Бывали ли в Нарвской замке? Нет? Тогда вам не стоит по этому поводу переживать, ведь блог Лены Левиной познакомит вас с городом лучше, чем экскурсовод! А начнем мы знакомство издалека — в коротком видео нам покажут Нарву с высоты птичьего полета.
Чайник будет как новый: неожиданный способ убрать накипь
Попова назвала простой способ моментально «убить» коронавирус
Все дело в напитке: почему КОВИД "шарахается" от евреев
Обнаружен коронавирус, вызывающий синдром острой диареи