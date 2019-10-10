ВИДЕО | Под Кивиыли зияют опасные провалы

В группе "Märgatud Kiviõlis" в Facebook уже несколько дней назад опубликовали видео зияющих под Кивиыли образованных старой шахтой провалов. Местами их глубина до 10 метров и в некоторых из них вода. Хотя рядом с провалами часто происходят опасные обвалы, не видно, чтобы кто-то ими занимался, описал инициатор темы.

На запрос Delfi специалист по связям с общественностью волостной управы Люганузе Вийвиан Пялль ответила, что в течение сегодняшнего дня провал засыплют щебнем и отметят.

Одновременно заместитель старейшины Энно Мягар также сообщил о проблеме специалисту Департамента окружающей среды по земным недрам Лилли Тамм. По закону обвалы должен ликвидировать разработчик шахты. Если разрешение на разработку закончилось более 10 лет назад, обвалы должно приводить в порядок государство.