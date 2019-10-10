ВИДЕО | Под Кивиыли зияют опасные провалы

У старой шахты в Кивиыли образовались провалы глубиной до десяти метров, которые долгое время ежедневно обваливались. Теперь, когда беспокойство местных за безопасность несколько дней циркулировало в социальной сети, сегодня провалы решили засыпать.
В группе "Märgatud Kiviõlis" в Facebook уже несколько дней назад опубликовали видео зияющих под Кивиыли образованных старой шахтой провалов. Местами их глубина до 10 метров и в некоторых из них вода. Хотя рядом с провалами часто происходят опасные обвалы, не видно, чтобы кто-то ими занимался, описал инициатор темы.
На запрос Delfi специалист по связям с общественностью волостной управы Люганузе Вийвиан Пялль ответила, что в течение сегодняшнего дня провал засыплют щебнем и отметят.
Одновременно заместитель старейшины Энно Мягар также сообщил о проблеме специалисту Департамента окружающей среды по земным недрам Лилли Тамм. По закону обвалы должен ликвидировать разработчик шахты. Если разрешение на разработку закончилось более 10 лет назад, обвалы должно приводить в порядок государство.
Спустя 6 лет Шумахер пришёл в себя: СМИ сообщили подробности
Самая богатая семья планеты зарабатывает 4 млн в час
Двухлетняя девочка задушила мать в Белоруссии
Названы предметы, которые нужно срочно выложить из багажника