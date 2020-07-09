ВИДЕО | По пограничной реке Нарове перемещался красный объект. Что это было?

Пользователи почти сутки гадали, что это за аппарат и с какой целью он путешествует по водной глади.

Ясность пару часов назад внесло Нарвское отделение полиции.

"На видео изображено согласованное с Департамент полиции и погранохраны измерение водного объема и скорости течения", — пояснила полиция.

Видео можно посмотреть здесь.