ВИДЕО | По пограничной реке Нарове перемещался красный объект. Что это было?

Вчера пользователь одной из нарвский групп в Facebook выставил в своем аккаунте видео, на котором видно, как по реке Нарова, в том числе и рядом с Нарвским замком, перемещается какой-то красный технический объект.
Пользователи почти сутки гадали, что это за аппарат и с какой целью он путешествует по водной глади.
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