09.07.2020, 18:20

ВИДЕО | По пограничной реке Нарове перемещался красный объект. Что это было?

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ВИДЕО | По пограничной реке Нарове перемещался красный объект. Что это было?
Скриншот

Вчера пользователь одной из нарвский групп в Facebook выставил в своем аккаунте видео, на котором видно, как по реке Нарова, в том числе и рядом с Нарвским замком, перемещается какой-то красный технический объект.

Пользователи почти сутки гадали, что это за аппарат и с какой целью он путешествует по водной глади.

Ясность пару часов назад внесло Нарвское отделение полиции.

"На видео изображено согласованное с Департамент полиции и погранохраны измерение водного объема и скорости течения", — пояснила полиция.

Видео можно посмотреть здесь.

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