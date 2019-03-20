20.03.2019, 18:00

ВИДЕО: Нарвские молодые повара и официанты участвуют в профессиональном конкурсе в Италии


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ВИДЕО: Нарвские молодые повара и официанты участвуют в профессиональном конкурсе в Италии
Foto: Dmitri Fedotkin

Молодые повара и официанты из профцентров Пярнумаа и Ида-Вирумаа представляют кулинарное искусство Эстонии на конкурсе в Италии.

Соревнование, ”Wellness & Zero Waste — Food & Beverage Contest Casargo”, будет не легким, сообщают нарвитяне, так как на конкурс приехали 32 команды из 18 стран.

Но в Ида-Вирумааском центре профессионального образования верят в успех.

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