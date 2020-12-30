ВИДЕО | Нарва выбирает мэра — Евграфов или Райк?

"В связи с установленными Правительством Республики ограничениями — запретом на массовые мероприятия, а также для предотвращения распространения заболеваний, заместитель председателя городского собрания Л. Оленина предлагает заседание 30.12.2020 объявить закрытым, голосование по этому предложению состоится в начале заседания", — написала канцелярия.

Повестка дня:

1. Утверждение программы развития молодежной работы в городе Нарве на период 2021-2026 (ME026). Программа развития.

2. Внесение изменений в состав социальной комиссии Городского собрания (OE078).

3. Порядок выплаты школьного пособия в городе Нарве (ME024).

4. Утверждение самофинансирования и промежуточного финансирования проекта ”Создание дигитального туристичнского инфоцентра” (OE074).

5. Внесение изменений в решение № 27 Нарвского Городского собрания от 18.05.2017 г. ”Утверждение самофинансирования и промежуточного финансирования проекта ”Работы по реконструкции транзитных дорог TEN-T в городе Нарве”” (OE075).

6. Выборы мэра города Нарвы (OE068).

7. Выборы председателя Нарвского Городского собрания (OE069).

8. Выражение недоверия заместителю председателя Городского собрания Ларисе Олениной (OE076).

9. Выражение недоверия заместителю председателя Городского собрания Елене Пахомовой (OE077).