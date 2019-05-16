ВИДЕО: Началась очистка реки Пуртсе — смотрите, как это происходит

В 2014 году началось проектирование очистных работ реки Пуртсе. Первый этап очистных работ — очистка реки Кохтла и так называемого фенольного болота. Временно воды реки будут перенаправлены, более 80 тысяч кубометров загрязнённого грунта будет извлечено и очищено. Грунт очищается путём термической переработки и будет для этого отправлен в специальный завод в Голландии. После окончания работ природный вид русла будет восстановлен.

Стоимость работ — 21 миллион евро, 85 процентов из денежных средств поступает из фонда солидарности ЕС, 15 процентов — из Центра экологических инвестиций и госбюджета. Первый этап работ должен быть завершён в 2022 году. Тогда исполнится и 100 лет от начала переработки горючих сланцев в Кивиыли.