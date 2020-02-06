ВИДЕО | На Ореховой горке в Нарве начали делать снег!

Сам процесс изготовления снега очень интересный, обращает внимание Narva Linna Arendus, приглашая школьные и дошкольные учреждения Нарвы посмотреть это в живую, передает prospekt.ee.

Производство искусственного снега в Äkkeküla проходит около водоёма напротив саночного склона. Наши работники с удовольствием расскажут, как это происходит, обещают в ЦУ.