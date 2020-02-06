ВИДЕО | На Ореховой горке в Нарве начали делать снег!

Минусовые температуры позволили начать производство искусственного снега на Ореховой горке. Хоть период холодов очень короткий, команда SA Narva Linna Arendus пытается изготовить достаточное хотя бы для небольшого лыжного круга количество снега, говоритcя на странице целевого учреждения в Facebook.
Сам процесс изготовления снега очень интересный, обращает внимание Narva Linna Arendus, приглашая школьные и дошкольные учреждения Нарвы посмотреть это в живую, передает prospekt.ee.
Производство искусственного снега в Äkkeküla проходит около водоёма напротив саночного склона. Наши работники с удовольствием расскажут, как это происходит, обещают в ЦУ.
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