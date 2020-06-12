12.06.2020, 16:27
ВИДЕО | Мужчина разбил стекло и украл сумку из машины — его ищет полиция
Полиция просит помощи в опознании человека, который 11 июня в Нарве на улице А. Даумана украл сумку из автомобиля.
Полиция просит помощи в опознании человека, который 11 июня в Нарве на улице А. Даумана украл сумку из автомобиля.
11 июня в 05.27 в Нарве во дворе дома на улице А. Даумана было разбито стекло припаркованного автомобиля Audi A6 и украдена из машины сумка. Нанесенный ущерб составил около 800 евро.
Полиция просит всех, кто знает человека, изображенного на фотографии или видео, или владеет дополнительной информацией о произошедшем, сообщить об этом по электронной почте vitali.kondratjev@politsei.ee или позвонить по номеру 357 6148.
Для расследования случившегося возбуждено уголовное дело по статье Пенитенциарного кодекса о краже.
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