ВИДЕО | Мужчина разбил стекло и украл сумку из машины — его ищет полиция

11 июня в 05.27 в Нарве во дворе дома на улице А. Даумана было разбито стекло припаркованного автомобиля Audi A6 и украдена из машины сумка. Нанесенный ущерб составил около 800 евро.

Полиция просит всех, кто знает человека, изображенного на фотографии или видео, или владеет дополнительной информацией о произошедшем, сообщить об этом по электронной почте vitali.kondratjev@politsei.ee или позвонить по номеру 357 6148.

Для расследования случившегося возбуждено уголовное дело по статье Пенитенциарного кодекса о краже.