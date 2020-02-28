ВИДЕО | Мэр Кохтла-Ярве: мы проигрываем от того, что не дружим с Россией

Они написали нам письмо и отметили, что вопрос существования этой аптеки пока не ясен. То есть не то, чтобы она прекратила свое существование. Вопрос еще открыт. И когда мы этот вопрос обсуждали, наш заместитель мэра по социальным вопросам сказала: аптека не получала предупреждение. А поскольку во главе этой аптечной сети стоит провизор, то она считает, что на эту аптеку такое требование распространяться не будет.
Но вместе с этим вас попросили провести оценку доступности лекарств.
Мы не можем сами открыть аптеку или как-то повлиять на открытие или закрытие. Окончательного решения о том, что аптеки там не будет, нет. Если это решение появится, то ближайшая аптека будет находиться в Йыхви, а вторая такая аптека — в Таммику.
Группа пенсионеров из Ахтмеской части города попросила вас предоставить им бесплатный доступ в бассейн. Вы предложили легкоатлетический зал. В бассейне до сентября было отказано. То есть им придется прыгать в зале?
Дело в том, что сегодня бассейны очень востребованы, поскольку у нас очень много спортивных клубов, специализирующихся на плавании. И такого свободного времени для плавания у горожан достаточно мало. Предоставлять бассейны бесплатно — это тоже проблематично.
Например, в Ярвеской части огромная проблема — бассейн, который морально сильно устарел. И вы, наверное, в курсе того, что мы в прошлом году начали строительство большого бассейна, так называемого Viru Tervise Keskes, который откроется уже в следующем году. И тогда возможностей предоставления бассейна для населения станет гораздо больше.
Пенсионеры же не заполнят все бассейны…
Нет, но там не только пенсионеры. Плавают же жители всех возрастов.
Но я спрашивал про пенсионеров…
Вы спрашиваете про бесплатное обслуживание.
С этой просьбой к вам обратилась пенсионеры…
Да, я читала это письмо. На сегодняшний день, к нашему сожалению, нет возможности совсем бесплатно предоставить бассейн для пенсионеров и создать для них отдельные группы.
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