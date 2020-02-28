ВИДЕО | Мэр Кохтла-Ярве: мы проигрываем от того, что не дружим с Россией

Начнем с вопроса жителя Кохтла-Ярве. Его беспокоит, что в городе проваливается грунт. Что, грубо говоря, город уйдет под землю.

Кохтла-Ярве, конечно, под землю не уйдет. Такие провалы обнаруживаются не только здесь, но и во всем Ида-Вирумаа с прорытыми вентиляционными каналами.

” Кохтла-Ярве под землю не уйдет.

Министерство охраны окружающей среды реализует проект по исследованиям этих мест. Вероятно, государство будет предпринимать усиленные меры, чтобы закрыть эти провалы и осмотреть всю систему, в которой такие провалы могут повториться.

Подвержены ли опасности дома? Насколько я знаю, на некоторые дома устанавливают скобы. Спасут ли они?

В Ярвеской части города у нас есть так называемый Южный микрорайон. В этом районе на некоторых домах уже образовались трещины. Сегодня там стоят маячки и ведется наблюдение за тем, как меняется ситуация. Департамент по техническому надзору прислал нам заключение о том, что этот процесс очень медленный и в ближайшее время этим домам ничего не угрожает.

И, тем не менее, он рекомендовал, чтобы провели аудит этих домов с целью исключения повреждений коммуникаций в случае, если дом будет оседать. В этом году мы предусмотрели бюджет на 80 тысяч евро для того, чтобы помочь этим домам успешно провести проверку.