ВИДЕО | Катри Райк: недальновидно сосредотачиваться в Ида-Вирумаа только на сланце

Она отметила, что по состоянию на сегодняшнее утро безработица в Ида-Вирумаа составляла 13% против 7,5% среднего по стране. ”Но это логично, что в экономке те, у которых и до этого все было не очень хорошо, больше страдают и во время кризиса”, — отметила Райк.

По ее словам, сейчас самое время признать, что сланцевой промышленности и энергетики в традиционном виде пришел конец. ”У этого есть простая причина. В этом не виноват ни Юри Ратас, ни правительство, ни коронакризис. В этом виновата мировая экономика в целом”, — сказала она.

”Обсуждать будущее Ида-Вирумаа, сосредотачиваясь только на горючем и вливая деньги только до осени, крайне недальновидно. Мы не должны говорить об Ида-Вирумаа только, когда есть проблемы. Мы должны говорить об Ида-Вирумаа каждый день и найти долгосрочное решение”.

”Одна вещь, которую нужно сделать, — это оказать поддержку предприятиям, которые готовы работать в Ида-Вирумаа, например, промышленным паркам. Если у меня есть хороший бизнес-план — и он должен быть хорошим — но моя недвижимость в Ида-Вирумаа дешевая, то я должен иметь возможность получить дополнительный залог от Kredex и взять кредит на развитие своего предприятия. Нужны конкретные шаги, подобные этому, которые ориентированы не только на производство сланца”.

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