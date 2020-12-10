ВИДЕО | Йыхвиская русская основная школа расстроена переводом на дистанционное обучение: "хочется учиться очно, а не дистанционно"

До этого на дистанционное обучение уходили единичные классы, и на короткий период. ”В начальной школе было 1-2 класса, и в основной школе уходили два 9 класса и один 8 класс. Мы пережили первое полугодие очень хорошо. И удивительным образом сумели выстроить весь учебный процесс таким образом, что у нас пропало минимальное количество уроков”, — говорит Шульгина, которая расстроена, что правительство хочет отправить все учебные заведения на дистанционное обучение.

Она поясняет, что на следующей неделе в школе были запланированы небольшие рождественские мероприятия. Школа даже ждала в гости театр, но сейчас, по всей видимости, придется отказаться от этих планов.

”Мы расстраиваемся, потому что потерять даже семь учебных дней — очень жалко. Надеемся, что нас не отправят на досрочные каникулы, потому что эти 7 учебных дней придется где-то компенсировать”, — говорит Шульгина. По ее словам, жалко их компенсировать за счет каникул.

Директор отмечает, что в Ида-Вирумаа уровень заражения коронавирусом в 2,5 раза превышает показатели в Таллинне и Харьюмаа. ”Мы понимаем, что эти ограничительные меры обоснованы, но в нашем регионе они проявляются точечно. Если речь идет больше о Нарве, Силламяэ и Кохтла-Ярве, то Йыхви оказался немножко в стороне. У нас количество заболевших меньше, чем в других населенных пунктах, но так как мы одна административная единица, то решения принимаются в комплексе”, — с пониманием к действиям правительства относится Шульгина.

”Никто из наших работников, связанных со сферой образования не понимает, что означает локдаун Ида-Вирума. Если нам говорят, что регион надо закрыть, то мы не понимаем, насколько это возможно. То есть, насколько возможно ограничить пересечение людьми административных границ”, — говорит директор школы.

”По итогам первого триместра, который мы закончили, мы видим, что некий спад в успеваемости есть”, — признает Шульгина, которая поясняет, что поначалу ученикам было тяжело втягиваться в учебный ритм. Для этого приходилось прилагать усилия как ученикам, та и учителям. Сейчас школа вошла в привычный ритм. ”И нам хочется учиться очно, а не дистанционно”, — говорит Шульгина.