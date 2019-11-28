ВИДЕО И ФОТО: ”Сколько их помню, трезвыми почти не видела". RusDelfi съездил в Кохтла-Нымме, чтобы узнать причину смерти троих жителей поселка

Многие в Кохтла-Нымме уверены, что трое постоянно выпивавших вместе жителей поселка умерли во второй половине ноября один за другим именно от отравления нелегальным алкоголем, но при этом купили его не у земляков. В то же время они предполагают, что мужчины могли стать жертвой самой обычной, а вовсе не контрафактной водки.

В четверг днем пресс-представитель Вируской окружной прокуратуры Елена Филиппова сказала RusDelfi, что причина смерти трех мужчин в Кохтла-Нымме устанавливается экспертизой, первые результаты которой будут готовы не раньше следующей недели, и то, что они отравись алкоголем, пока является лишь предположением.

Кохтла-Нымме Foto: Roman Vikulov

16 ноября тело 48-летнего мужчины было обнаружено в частном доме по улице Сюгисе. В том же доме, где отсутствие электричества не мешало любителям алкоголя собираться регулярно, два дня спустя нашли тело его 56-летнего собутыльника. Третьим умер 45-летний участник той же компании. Его труп обнаружили 25 ноября уже в другом месте — в доме на Мяннику, где проживал он и проживал.

С утра по поселку поползли слухи, что скончался еще один человек, вероятно, по той же причине, что и трое других. Однако в прокуратуре эту информацию опровергли, призвав не верить слухам, которые серия смертей не старых еще мужчин не могла не породить.

Между тем, версию, что кто-то в Кохтла-Нымме торгует паленой водкой, жертвой которой стали мужчины, жители категорически отвергают.

”Я вам могу точно сказать, что нелегальный алкоголь здесь уже давно никто не продает. Нет таких точек, просто нет, — заверил Delfi Рейн, мужчина средних лет. — Где они могли купить эту отраву, я не знаю”.