ВИДЕО И ФОТО: ”Сколько их помню, трезвыми почти не видела". RusDelfi съездил в Кохтла-Нымме, чтобы узнать причину смерти троих жителей поселка

В Кохтла-Нымме за несколько недель скончались сразу три жителя. Причиной их смерти мог стать алкоголь. Корреспондент RusDelfi Роман Викулов отправился в ида-вируский поселок, чтобы понять, что там происходит.
Многие в Кохтла-Нымме уверены, что трое постоянно выпивавших вместе жителей поселка умерли во второй половине ноября один за другим именно от отравления нелегальным алкоголем, но при этом купили его не у земляков. В то же время они предполагают, что мужчины могли стать жертвой самой обычной, а вовсе не контрафактной водки.
В четверг днем пресс-представитель Вируской окружной прокуратуры Елена Филиппова сказала RusDelfi, что причина смерти трех мужчин в Кохтла-Нымме устанавливается экспертизой, первые результаты которой будут готовы не раньше следующей недели, и то, что они отравись алкоголем, пока является лишь предположением.
16 ноября тело 48-летнего мужчины было обнаружено в частном доме по улице Сюгисе. В том же доме, где отсутствие электричества не мешало любителям алкоголя собираться регулярно, два дня спустя нашли тело его 56-летнего собутыльника. Третьим умер 45-летний участник той же компании. Его труп обнаружили 25 ноября уже в другом месте — в доме на Мяннику, где проживал он и проживал.
С утра по поселку поползли слухи, что скончался еще один человек, вероятно, по той же причине, что и трое других. Однако в прокуратуре эту информацию опровергли, призвав не верить слухам, которые серия смертей не старых еще мужчин не могла не породить.
Между тем, версию, что кто-то в Кохтла-Нымме торгует паленой водкой, жертвой которой стали мужчины, жители категорически отвергают.
”Я вам могу точно сказать, что нелегальный алкоголь здесь уже давно никто не продает. Нет таких точек, просто нет, — заверил Delfi Рейн, мужчина средних лет. — Где они могли купить эту отраву, я не знаю”.
Рейн также отмечает, что сама по себе версия отравления ему кажется вполне убедительной. ”То, что они умерли не в один день, ничего не значит. Возможности организма у всех разные: у одного сразу не выдержал, у других — продолжали бороться”.
Однако пенсионерка Мария с земляком не согласно.
”Есть тут одно место, не буду называть… Там то ли варят сами, то ли перепродают контрабандную водку, не знаю, но они не стали бы кого-то травить, — считает она. — Может быть, в Кохтла-Ярве что-то эти мужики достали… Мало ли что…”
Одна не пожелавшая представиться женщина рассказала Delfi, что дома у последнего погибшего, 45-летнего мужчины, обнаружили на столе пустые бутылки от обычного алкоголя, какой можно купить и в соседних магазинах.
”Это были сильно пьющие люди. Нигде не работали постоянно, но подрабатывали время от времени, помогая местным бабушкам — что-то чинили, что-то делали в огородах. Отзывчивые, безобидные, в общем-то, хорошие. Очень жаль, что все так получилось. Не нашли во время себе нормального занятия”, — заявила она.
Примерно на полдороги от дома на Сюгисе, где последовательно нашли тела двух мужчин, до дома на Мяннику, где обнаружили третий труп, а это минуты 3-4 ходьбы, находятся два магазина, единственные в поселке. Их разделяет всего сотня метров. В обоих погибшие были хорошо известны. В магазине Nõmme говорят, что практически не было дня, чтобы кто-то из них не появлялся, а один мужчина временами слонялся рядом, прося земляков помочь деньгами. На последнюю пьянку, информируют в Nõmme, мужчины купили пять бутылок дешевой эстонской водки. Участвовали в той вечеринке не только трое умерших впоследствии, но и другие их знакомые, однако им повезло больше.
В магазине Männi корреспонденту RusDelfi рассказали, что скончавшийся последним мужчина заходил накануне своей смерти и был уже очень плох: жаловался на общее ухудшение здоровья, выглядел совсем неважно.
”Говорил, что, наверное, вирус какой-то подхватил, и надо бы попить горячего чаю. Я предложила в скорую обратиться, но у него же медицинской страховки не было — отказался. Выглядел очень плохо. На себя не был похож”, — вспоминает продавщица.
Она же сообщила, что один из уцелевших участников вечеринки с трагическими последствиями выпил, по его словам, совсем немного дешевой эстонской водки, но проспал потом более суток, чего раньше с ним не бывало.
В магазинах обращают особое внимание на то, что люди, покупающие у них те же напитки, что и участники той злополучной компании, нормально себя чувствуют.
В один из двух вышеназванных магазинов полиция наведалась в этот четверг уже во второй раз — изучение обстоятельств произошедшего продолжается.
”Сколько их помню, трезвыми почти не видела, — рассказала не представившаяся пожилая жительница Кохтла-Нымме. — Они друзьями были”.
- Как думаете, они все-таки отравились?
- Говорят. Кругом это люди говорят .
- Не было в последнее время таких случаев в Кохтла-Нымме?
- У нас вообще не было таких случаев. Чтобы паленой водкой… Такого не было.
- В Кохтла-Нымме сейчас переживают жители: вдруг в магазине местном можно купить такое же?
- Нет, магазины чисты. Я не знаю, откуда, что они пили. Но видно, что пили. Все-таки чтобы трое сразу…
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