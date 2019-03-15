ВИДЕО И ФОТО: Мэру Нарвы выразили недоверие. Тармо Таммисте ответил на обвинения "Тараканищем"



После сессии председатель фракции "Kodulinn Narva" Алексей Воронов сказал Delfi, что основная причина заключается в том, что до следующих выборов осталось два с половиной года, что "Kodulinn Narva" - это организация (нарвские политики основали и обноименное общественное движение, к которому уже около 300 членов), которая работает на благо Нарвы и нарвитян, и сделать много полезного.

"Но это было бы невозможно, если мэром оставался путешественник, тусовщиков и рэпером. Мы хотим, чтобы мэром был хозяйственник. И выберем именно такого", - сообщил Воронов.

- Почему же его не отправили в отставку раньше?

- Сейчас многие спекулируют на том, что мы негативно относимся к тому, что он - центрист, и за это выгоняем. Так как Тармо был мэром довольно долгое время, то мы решили дать ему возможность поучаствовать в выборах в Рийгикогу. Если бы мы выразили недоверие раньше, до оглашения избирательных списков, то есть, конечно, туда бы не включили, - полагает лидер большинства в горсобрании.



- Кто может стать новым мэром Нарвы?

- Пока на этот счет ничего не скажу.

- Ольга Иванова входит в число кандидатов?

- Да, она в шорт-листе.

- А кто еще в шорт-листе?

- Ты же читаешь прессу и знаешь, что там и Мартин Репинский, и Максим Ильин, и Алексей Евграфов. Еще парочка достойных людей.

Вице-мэр по вопросам городского хозяйства Алексей Евграфов будет исполнять обязанности мэра до того момента, новый градоначальник не будет выбран.

Мэр Нарвы Тармо Таммисте в феврале говорил, что после выборов покинет кресло градоначальника, даже если его не выберут в Рийгикогу, а чуть позже уточнил, что добровольно это делать не собирается.

Напряжение в отношениях мэра с большинством в горсобрании возникло в августе прошлого года, когда из Центристской партии вышло более сотни нарвитян, а первыми ее покинули восемь депутатов Нарвского горсобрания, которым Вируская прокуратура 9 и 10 августа прошлого года предъявила подозрения в нарушении антикоррупционного закона.

Тармо Таммисте неоднократно подчеркивал, что из партии выходить не собирается, не видит для этого ни малейших причин.

Городской секретарь Нарвы Антс Лийметс говорит, что, судя по его разговорам с чиновниками Нарвской горуправы, Алексей Воронов был очень активен в этом процессе, и лично настойчиво убеждал уходить из ЦП. Сам Воронов это отрицает. "Покажите мне хоть одного чиновника, который говорит, что ему угрожали", - сказал Воронов.

Он называет выдумкой утверждение, что причина выражения недоверия - членство Таммисте в Центристской партии.

На минувших выборах в Рийгикогу Тармо Таммисте получил поддержку 632 избирателей и в парламент не прошел.

Покинув кресло мэра Таммисте продолжит работу в городском управлении в качестве депутата, присоединившись как оппозиционной фракции "Meie Narva".

«Я точно буду работать в горсобрании. Из Нарвы уезжать не собираюсь. В следующий четверг, 21 марта, уже буду в числе депутатов», - сказал Тармо Таммисте.

- Скажите, у вас уже есть какие-то варианты трудоустройства?



- Да, конечно. Но это мое личное дело. Я уже не мэр и не обязан что-то рассказывать по такому поводу.

- Вы 16 лет были мэром города. Это большой срок. Эмоционально тяжело переживаете все произошедшее?

- Нет. Это же не было неожиданностью. Я же не упал, поскользнувшись на льду. Давно понимал, что к этому идет. Я не скажу, что я рад. Конечно, не рад.

По словам депутата Юрия Рауда, нарвские оппозиционеры неоднократно указывали на всевозможные просчеты мэра в зале горсобрания, но до конфликта с бывшими однопартийцами у большинства депутатов это вызывало лишь иронию.