ВИДЕО | Хорошо оторвалась в пятницу! В Нарве полиция задержала пьяную девушку за рулем(2)
18 декабря после полуночи полицейский патруль заметил в Нарве мчавшийся на большой скорости автомобиль Honda — скорость в черте города превышала 90 км/ч.
18 декабря после полуночи полицейский патруль заметил в Нарве мчавшийся на большой скорости автомобиль Honda — скорость в черте города превышала 90 км/ч.
После остановки транспортного средства, у находящейся за рулем 20-летней девушки было обнаружено алкогольное опьянение, которое наказывается в уголовном порядке.
В отношении водителя было начато уголовное производство.
"Для создания безопасной жизненной среды важен вклад каждого человека. Для того, чтобы предстоящее рождество и Новый год прошли без происшествий, просим вас быть на дорогах особенно внимательными. Если заметите, что ваш друг или знакомый выпил и собирается поехать прокатиться на транспортном средстве, пожалуйста, заберите ключи из замка зажигания и позвоните в полицию. Если вы заметите водителя, который совершает опасные обгоны, не держится своей полосы и подвергает опасности других участников движения, то обязательно сообщите об этом в полицию на номер", — пишет полиция.
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