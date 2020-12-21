ВИДЕО | Хорошо оторвалась в пятницу! В Нарве полиция задержала пьяную девушку за рулем

После остановки транспортного средства, у находящейся за рулем 20-летней девушки было обнаружено алкогольное опьянение, которое наказывается в уголовном порядке.

В отношении водителя было начато уголовное производство.

"Для создания безопасной жизненной среды важен вклад каждого человека. Для того, чтобы предстоящее рождество и Новый год прошли без происшествий, просим вас быть на дорогах особенно внимательными. Если заметите, что ваш друг или знакомый выпил и собирается поехать прокатиться на транспортном средстве, пожалуйста, заберите ключи из замка зажигания и позвоните в полицию. Если вы заметите водителя, который совершает опасные обгоны, не держится своей полосы и подвергает опасности других участников движения, то обязательно сообщите об этом в полицию на номер", — пишет полиция.

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