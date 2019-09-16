ВИДЕО: До и после. В Силламяэ построят морской променад за 4 млн евро

Морской променад соединит центр города с портом и составит одно целое с реконструированным два года назад бульваром Мере. Приведенная в порядок прибрежная зона города Силламяэ, позволит развивать новые туристические объекты и предлагать разнообразные и совершенно новые возможности для отдыха, что окажет позитивное влияние на развитие туристической сферы как в самом городе так и в регионе.

Для соединения променада и города будет реконструирован один имеющийся мост и построено дополнительно два новых моста с освещением. Основная дорожка променада покрывается согласно проекту клинкерным кирпичом — дорожка предусмотрена для пешеходов, велосипедистов и спортсменов.

Планируемые пляжный променад находится в северной части города Силламяэ, на территории между рекой Сытке и морем. Длина будущего променада составляет приблизительно 640 метров, и он располагается между бульваром Мере, ставшим одной из гордостей Силламяэ после основательного обновления пару лет назад, и улицей Вески, ведущей к порту.

Помимо этого будет построена смотровая вышка и различные игровые и спортивные площадки. На краю променада строится многоуровневая смотровая вышка, маяк, сцена под открытым небом, кафе, устанавливаются светильники на лестницах и мостах, выделяются также кроны ценных деревьев. На променаде будет построено семь фонтанов с подсветкой, оснащенных парогенераторами. Следующим этапом в конце променада со стороны порта планируется построить также гавань для яхт и лодок.