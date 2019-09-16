16.09.2019, 12:10

ВИДЕО: До и после. В Силламяэ построят морской променад за 4 млн евро

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rus.delfi.ee
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На прошлой неделе горуправа Силламяэ заключила договор с предприятием Nordecon AS на строительство морского променада. Общая стоимость строительных работ составит 4 055 703 евро и Nordecon AS начнет работы по возведению морского променада в ближайшее время.

Морской променад соединит центр города с портом и составит одно целое с реконструированным два года назад бульваром Мере. Приведенная в порядок прибрежная зона города Силламяэ, позволит развивать новые туристические объекты и предлагать разнообразные и совершенно новые возможности для отдыха, что окажет позитивное влияние на развитие туристической сферы как в самом городе так и в регионе.

Для соединения променада и города будет реконструирован один имеющийся мост и построено дополнительно два новых моста с освещением. Основная дорожка променада покрывается согласно проекту клинкерным кирпичом — дорожка предусмотрена для пешеходов, велосипедистов и спортсменов.

Планируемые пляжный променад находится в северной части города Силламяэ, на территории между рекой Сытке и морем. Длина будущего променада составляет приблизительно 640 метров, и он располагается между бульваром Мере, ставшим одной из гордостей Силламяэ после основательного обновления пару лет назад, и улицей Вески, ведущей к порту.

Помимо этого будет построена смотровая вышка и различные игровые и спортивные площадки. На краю променада строится многоуровневая смотровая вышка, маяк, сцена под открытым небом, кафе, устанавливаются светильники на лестницах и мостах, выделяются также кроны ценных деревьев. На променаде будет построено семь фонтанов с подсветкой, оснащенных парогенераторами. Следующим этапом в конце променада со стороны порта планируется построить также гавань для яхт и лодок.

На строительство променада выделено 2,3 млн евро из Фонда содействия развитию предпринимательства EAS. Остальная часть расходов покроется из городского бюджета. Морской променад будет готов к концу 2020 года.

Вот как променад выглядит сейчас.

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