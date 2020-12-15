ВИДЕО DELFI | Таммисте: бывшие нарвские центристы вылили на Яну Тоом помои, а она решила целоваться с ними в десны

Это предложение раскритиковал предшественник Евграфова на посту мэра, центрист Тармо Таммисте, который при этом не считает, что из-за разногласий по этому вопросу внутри партии идет война. По его словам, предложение Тоом вернуть в партию бывших членов просто не было согласовано.

Таммисте заверяет, нарвские центристы считают, что это недопустимо. “У людей должны быть какие-то принципы. Когда человек выходит из партии без шума и пыли, без всякого скандала, то его возвращение можно обсудить. Но когда при выходе про Центристскую партию было сказано много негативного, партия была оплевана, на ту же Яну Тоом вылили жидкое и нежидкое, а сейчас она решила целоваться с ними в десны. Я не могу это понять и не желаю”, — не выбирая выражений критикует решение свой однопартийки Таммисте, который уверен, что Тоом наносит вред себе и партии. Таммисте убежден, что Яна Тоом не получит поддержки со стороны нарвских центристов.

В Нарве до сих пор не выбрали мэра с тех пор, как бывшему градоначальнику Алексею Евграфову выразили вотум недоверия. Однако Таммисте не считает, что город брошен. Он отмечает, что сейчас исполняющим обязанности мэра является Елена Голубева, а городским собранием руководит Лариса Оленина.

“Город — это живой организм, который работает. Если бы со дня всех выгнали, тогда можно было бы сказать, что город брошен”, — говорит Таммисте отмечая, что сложившаяся долго не продлится. Он уверен, что Евграфов мэром Нарвы вновь избран не будет.

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